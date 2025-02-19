Kemerburgaz’da devrilen ağaç nedeniyle yol kapandı!

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Eyüpsultan Kemerburgaz’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kapanan yol için vatandaşlar seferber oldu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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