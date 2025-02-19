19 Şubat 2025, Çarşamba

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Kemerburgaz’da devrilen ağaç nedeniyle yol kapandı!

Kemerburgaz’da devrilen ağaç nedeniyle yol kapandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 20:51
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Eyüpsultan Kemerburgaz’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kapanan yol için vatandaşlar seferber oldu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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Kemerburgaz’da devrilen ağaç nedeniyle yol kapandı!
Kemerburgaz’da devrilen ağaç nedeniyle yol kapandı!
Kemerburgaz’da devrilen ağaç nedeniyle yol kapandı!
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