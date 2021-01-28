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Kemal Sunal'ın "Doktor civanım" filmi gerçek oldu

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Giriş: 28.01.2021 11:04
Güncelleme:28.01.2021 11:13
Mersin'de 52 yaşındaki Hasan Demir, anneannesinden öğrendiği yöntemle hazırladığı kürün birçok hastalığa iyi geldiğini iddia etti. Doğadan topladığı bitkilerle hazırlanan karışımla şifa bulacağına inanan hastalar ise Demir'in evinin önünde sıraya girdi. Objektiflere yansıyan bu görüntüler, Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filmini anımsattı.

Mersin'de 52 yaşındaki Hasan Demir, anneannesinden öğrendiği yöntemle hazırladığı kürün birçok hastalığa iyi geldiğini iddia etti. Doğadan topladığı bitkilerle hazırlanan karışımla şifa bulacağına inanan hastalar ise Demir'in evinin önünde sıraya girdi. Objektiflere yansıyan bu görüntüler, Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filmini anımsattı.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler KEMAL SUNAL FİLMİ GERÇEK OLDU! SIRAYA GİRDİLER
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