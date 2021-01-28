Kemal Sunal'ın "Doktor civanım" filmi gerçek oldu

Mersin'de 52 yaşındaki Hasan Demir, anneannesinden öğrendiği yöntemle hazırladığı kürün birçok hastalığa iyi geldiğini iddia etti. Doğadan topladığı bitkilerle hazırlanan karışımla şifa bulacağına inanan hastalar ise Demir'in evinin önünde sıraya girdi. Objektiflere yansıyan bu görüntüler, Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filmini anımsattı.

Mersin'de 52 yaşındaki Hasan Demir, anneannesinden öğrendiği yöntemle hazırladığı kürün birçok hastalığa iyi geldiğini iddia etti. Doğadan topladığı bitkilerle hazırlanan karışımla şifa bulacağına inanan hastalar ise Demir'in evinin önünde sıraya girdi. Objektiflere yansıyan bu görüntüler, Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filmini anımsattı.