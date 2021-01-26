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Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

'de 52 yaşındaki Hasan Demir, anneannesinden öğrendiği yöntemle hazırladığı kürün birçok hastalığa iyi geldiğini iddia etti. Doğadan topladığı bitkilerle hazırlanan karışımla şifa bulacağına inanan hastalar ise Demir'in evinin önünde sıraya girdi. Objektiflere yansıyan bu görüntüler, 'ın 'Doktor Civanım' filmini anımsattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

Erdemli'de alternatif tıpla ilgilenen çiftçi Hasan Demir, 30 yıl önce anneannesinden bitkilerle kürler hazırlamayı öğrendi. Demir, birçok hastalığa şifa olduğunu iddia ettiği kürleri hazırlamak için Toros Dağları'nda yaklaşık 2 bin rakımın üstüne çıkarak ağaç tohumu ve bitkiler topluyor.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

2015 yılında rahatsızlandıktan sonra kendi yaptığı bitki kürünü içen Demir, bunun sayesinde iyileştiğini iddia ederek çevrede benzer hastalıkları olanlara da bu kürlerden ücretsiz dağıtmaya başladı.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

'DOKTOR CİVANIM' FİLMİNDEKİ SAHNELERİ HATIRLATTI

Bitki kürlerinin romatizma, KOAH, bel fıtığı, kas ve boğaz ağrıları, enfeksiyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini savunan Demir'in evinin önünde kürlerden almak için birçok kişi sıraya girerken, bu durum Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filmindeki sahneleri hatırlattı.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

Genç, yaşlı birçok kişinin gün içinde evinin önünde sıraya girerek kürlerinden aldığını kaydeden Demir, hazırladığı karışımın en yaygın hastalıklara iyi geldiğini savundu.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

Hazırladığı karışımların Sağlık Bakanlığı tarafından bilimsel açıdan incelenmesini isteyen Demir, "Eğer araştırmalar sonucu uygun bulunursa ben bitki kürlerimin tüm insanlığa fayda sağlamasını istiyorum.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

İnsanlar hastalıklarına çare bulmak için buraya geliyorlar. Ben bu işi yıllar önce öğrendim. Elimden geleni yapıyorum. Şifalı otları toplayarak kürlerimi hazırlıyorum" dedi.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

'KÜRLERİN KARŞILIĞINDA PARA ALMIYOR'

Vatandaşlardan Kemal Özer Damar tıkanıklığı ve vücut ağrıları olduğunu, Demir'in kürlerinden aldığını dile getirdi.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

Geçen yıl beyin kanaması geçirdiğini ve durumunun kötü olduğu ifade eden Aliya Gül ise, "Ayağa kalkamazsın diyorlardı. Hasan Demir'in yaptığı bir şurubu aldım.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

Bir yıldır kullanıyorum. Ayağa kalktım ve kendimi iyi hissediyorum. Hasan Demir, kürlerin karşılığında para da almıyor. Allah, kendisinden razı olsun" diye konuştu.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

BİLİMSEL İNCELEME ŞART

Erdemli Çevreyolu Aile Sağlığı Hekimi Dr. Mustafa Ajlan Uçar, uzman olmayan kişiler tarafından üretilen bu tür bitkisel karışımların mutlaka bilimsel incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

Dr. Uçar, bu kişilerin ellerindeki karışımı çevredeki insanlara dağıtmadan önce Sağlık Bakanlığı'na bildirmesinin şart olduğunu ifade etti.

Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Sıraya girdiler

Modern tıp tekniklerinin kanıta dayalı olduğunu dile getiren Uçar, "Alternatif tıpta ise bu durum yok. Bir şey sağlığa iyi geliyor diyorsanız bilimsel kanıtınız olmalıdır. Diğer türlü herhangi bir karışım sağlığınızı tehdit eder" dedi.

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