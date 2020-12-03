Aktarlarda en çok satılan ürün oldu

Karabük'te yeni tip koronavirüse iyi geldiği düşünülmesi üzerine vatandaşlar, aktarlara akın etti. Kekiğin hem tanesi, hem toz hali hem de yağına yoğun talep var.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının hızla artmaya devam etmesi sonucu vatandaşlar aktarlara giderek alternatif tıp ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Hem korona virüs vakalarının artması hem de kış soğuklarının gelmesi ile en çok satılan ürünlerin başında kekiğin geldiğini belirten aktar Harun Akbulut, "Özellikle kekik yağı ciddi anlamda faydası olan ve mikrop öldürme özelliği olan bir ürün. Genellikle adaçayı ve ebe gümeci ile birlikte kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunların yanında vücut direncini artıran, bağışıklığı kuvvetlendiren, yorgunluğu gideren ve enerji veren, ciğerlerimizi besleyen, virüsün boğazdan aşağı inme durumunu durduracak ya da yok edecek güce sahip olan udi hindi diye tozumuz var. Udi hindinin toz hali bal ile tüketiliyor. Yağ halinde de var. O da suya katılıp içilebiliyor. En çok giden ürünler bunlar" dedi.

Boğazdaki sağlık sorunları için ise ebe gümeci ve adaçayı da gargara olarak kullanıldığını ifade eden Akbulut, "Eğer kuluçka dönemi varsa, boğaza inme durumu varsa burayı temizleyen gargara ile beraber virüsü dışarı atmaya yardımcı olan, nefesimizi açan kuvvetli bir ürün" şeklinde konuştu.

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında ise tüketilmesi gereken ürünler ile ilgili Akbulut, "Biraz evimizde oturacağız. Yapmamız gereken bu. Evde oturduğumuz vakit içerisinde evimizde varsa; ıhlamur, zencefil, zerdeçal, kuşburnu, havlıcan, keçiboynuzunun kendisi, karanfil ve hibiskus ile beraber kaynatılıp içilebilir. Hem vücut direncimizi artırır hem gribe karşı bizi korur hem de vücudun yorgunluğunu atar. Evde olduğumuz süre zarfında bunları içmemizde fayda var" ifadelerini kullandı.