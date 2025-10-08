Kedi taşıma çantasında 2 Kilo 300 Gr uyuşturucu

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki bilgi üzerine çalışma Takibe alınan otomobil durduruldu. Ekipler, araçta narkotik köpeği desteğiyle detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, aracın bagajında bulunan kedi taşıma çantası içerisindeki saklama kabına gizlenmiş vaziyette 2 kilo 302.21 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN