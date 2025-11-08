08 Kasım 2025, Cumartesi
Keçiören’de döner kuyruğu! 1 liraya tavuk döner ve ayran kampanyası izdihama neden oldu
Ankara Keçiören’de açılan bir dönerci, açılışa özel 1 liraya ekmek arası tavuk döner ve ayran kampanyası başlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada uzun kuyruklar oluştu. İşletme sahibi, “Gün sonuna kadar 5 tona kadar döner satabiliriz, stoğumuz hazır” dedi.