08 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Keçiören’de döner kuyruğu! 1 liraya tavuk döner ve ayran kampanyası izdihama neden oldu
Keçiören’de döner kuyruğu! 1 liraya tavuk döner ve ayran kampanyası izdihama neden oldu

Keçiören’de döner kuyruğu! 1 liraya tavuk döner ve ayran kampanyası izdihama neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2025 17:34
Ankara Keçiören’de açılan bir dönerci, açılışa özel 1 liraya ekmek arası tavuk döner ve ayran kampanyası başlattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada uzun kuyruklar oluştu. İşletme sahibi, “Gün sonuna kadar 5 tona kadar döner satabiliriz, stoğumuz hazır” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Keçiören’de döner kuyruğu! 1 liraya tavuk döner ve ayran kampanyası izdihama neden oldu
1 liraya tavuk döner ve ayran kampanyasında izdiham
1 liraya tavuk döner ve ayran kampanyasında izdiham
Mutki’de mezbahane ve halı saha açılışı yapıldı
Mutki'de mezbahane ve halı saha açılışı yapıldı
Engelli yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Engelli yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
Üzerine pamuk dökülen genç nefessiz kalarak öldü
Üzerine pamuk dökülen genç nefessiz kalarak öldü
MR cihazında unutuldu kabusu yaşadı
MR cihazında unutuldu kabusu yaşadı
13 yaşındaki çocuk dedesini silahla öldürdü
13 yaşındaki çocuk dedesini silahla öldürdü
Bolu’nun doğa harikası Abant’ta ziyaretçiler akın etti
Bolu’nun doğa harikası Abant’ta ziyaretçiler akın etti
725 yıllık tarihi mekanda Osmanlı dönemi yaşatılacak
725 yıllık tarihi mekanda Osmanlı dönemi yaşatılacak
Barcelona yuvasına döndü
Barcelona yuvasına döndü
Antalya’da pansiyon odasında ölü bulundu
Antalya'da pansiyon odasında ölü bulundu
Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı!
Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı!
Diyarbakır’da trafik kazaları!a
Diyarbakır'da trafik kazaları!a
Daha Fazla Video Göster