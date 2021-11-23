23 Kasım 2021, Salı
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Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı
Elazığ Ağın'da Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesinin ardından gün yüzüne çıkan ve balık avlamaya giden bir şahıs tarafından görülen dev obruk ilgi topladı. Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, konuya ilişkin açıklamasında, "Obruğun en üst yüzeyi yaklaşık 350 metre çapa sahip. Bu obruğun bölgedeki çok büyük bir mağara sisteminin parçası olma ihtimali var" dedi.