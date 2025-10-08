Kazada Fiat Tofaş ortadan ikiye ayrıldı: O anlar kamerada

08 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 08.10.2025 00:42
Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasındaki yolda seyreden A.H. idaresindeki 37 PA 369 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölünürken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü A.H., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
