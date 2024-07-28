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Kazada bir aile yok oldu

Kazada bir aile yok oldu

İHA
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Giriş: 28.07.2024 16:47
Afyonkarahisar'da tur ile çarpışan otomobilde anne ve baba olay yerinde 4 yaşındaki kızları ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazada bir aile yok oldu
Kazada bir aile yok oldu
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