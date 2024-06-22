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Kaza yaptı, kendini unuttu motosikletine üzüldü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 16:14
Kartal'da motosikletiyle kaza yapan kadın sürücü, kendi canı yerine motosikletine üzüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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