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Kaza yapan otomobil alev topuna döndü

Kaza yapan otomobil alev topuna döndü

İHA
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Giriş: 04.08.2024 18:41
Manisa'nın Akhisar Gördes karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu otomobillerden biri alev topuna döndü. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
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