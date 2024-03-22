22 Mart 2024, Cuma
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Kayseri’nin meşhur lezzeti yağlama! İşte ustasından Kayseri yağlaması tarifi
Ramazan ayında yöresel ve meşhur lezzetlerin tariflerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de Kayseri'nin meşhur yemeği yağlamanın tarifini ustasına sorduk. Ekibimiz Şef Adem Metin ile mutfağa girdi yağlamanın yanına bir de tahinli hurma tatlısı yaptı. İşte püf noktaları...