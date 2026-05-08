Özgür Özel’den SAHA 2026 ziyareti: Füze eleştirisi tepki çekmişti

Özgür Özel’in “Balıklar korkuyor, füze testi yapmayın” sözleri uzun süre tartışılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Özel’in açıklamalarını “sığ vizyon” olarak nitelendirmişti. Geçtiğimiz eylül ayında füze denemelerini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’daki savunma sanayi fuarını ziyaret etti. Fuardaki yerli ve milli sistemlere yoğun ilgi gösteren Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni göz bebeği olarak gösterilen 6 bin kilometre menzilli “Yıldırımhan” füzesinin yanında da poz verdi.