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Kayseri’deki kadın cinayetinde yeni detaylar

Kayseri’deki kadın cinayetinde yeni detaylar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 18:04
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlanırken, katil zanlısı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
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