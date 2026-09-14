Husiler Babülmendep Boğazı'nda! Petrol fiyatlarında korkutan senaryo: ABD operasyon düzenler mi?

Yemen'de İran destekli Husilerin stratejik Babülmendep Boğazı ve Moha kentini ele geçirdiğini duyurması bölgedeki krizi kritik bir aşamaya taşıdı. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Yemen'de sıcak çatışmaların sürdüğünü ve Husilerin hamleleriyle küresel petrol fiyatlarını tırmandıracağını ifade etti. Boyraz tırmanan geriliminin bölgeye etkisini değerlendirirken, ABD ve Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik kısa sürede ortak bir operasyon düzenleyebileceğini belirtti.