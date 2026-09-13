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Başkan Erdoğan'a Samsun'da coşkulu karşılama
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'a Samsun'da coşkulu karşılama

Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı ve gençlerle buluşma programı için kente gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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