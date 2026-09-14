Karadeniz'de vurulan Rus gemisi Şile'de karaya oturdu! A Haber o gemiyi görüntüledi

Karadeniz'de Ukrayna'nın kamikaze İHA ile vurduğu Rus bayraklı OMSKİY-107 isimli kargo gemisi akıntıyla sürüklenerek Şile açıklarında karaya oturdu. A Haber ekibi yanarak tamamen kullanılamaz hale gelen gemiyi görüntülerken, Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan isimler ticari gemilere yönelik saldırıları değerlendirdi. Dış Politika Analisti Dr. Tolga Sakman saldırıların Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler için krize neden olduğu, geminin Türkiye'ye ulaşmasıyla boğazlara kadar gelebileceğine dikkat çekerek "Ankara boğazın güvenliğini sağlamak için önlem almak zorunda kalabilir." dedi.