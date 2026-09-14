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Düzce'de ahşap kapı fabrikasında yangın!
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Düzce'de ahşap kapı fabrikasında yangın!

Düzce'nin Hacıdayı mevkiinde faaliyet gösteren ahşap kapı fabrikasında yangın çıktı. Alevler yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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