Kayseri’de zehir tacirliği yapanlar yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucuyu sobaya attılar

Kayseri'de emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, yakalanacaklarını fark eden zanlılar uyuşturucu maddeyi imha etmek için sobaya attı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda A.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı aldı.

ADRESE OPERASYON

Şahsın adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, polis ekiplerini gören şahıslar, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 21 gram sıvıyı imha etmek için sobaya attı. Polis ekipleri maddeyi yanan sobadan alırken, A.Ç.'yi de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına aldı