Kayseri’de yakalanacağını anlayan şahıs camdan atladı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 12 sene hapis cezası olan kişi, emniyet güçlerini karşısında görünce silah çıkararak havaya ateş açtı. Akabinde evine kaçan şahıs, emniyet güçlerini karşısında görünce birinci kattan aşağı atladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında netleşmiş hapis cezası ile yakalama emri olan kişilerin yakalanmasına ilişkin 6 ekiple Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde çalışma yaptı.

İLK ÖNCE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yapılan çalışmada, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. (27) polis ekiplerini görünce silahla havaya ateş edip olay yerinden kaçtı. Şahsın evini tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Kapıda polis ekiplerini gören şahıs, 1. kattaki evden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağında kırıklar oluşan O.G., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılarak şahıs, tedavi altına alındı.