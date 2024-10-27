27 Ekim 2024, Pazar
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Kayseri'de şoke eden olay! Midesinden yaklaşık 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kayseri'de şoke eden olay! Midesinden yaklaşık 1 kilo uyuşturucu çıktı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 13:16
Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin midesinden 88 kapsül halinde 974,52 gram afyon sakızı çıktı.
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