16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayseri'de nefes alamayan hastanın imdadına uçak ambulans yetişti

Kayseri'de nefes alamayan hastanın imdadına uçak ambulans yetişti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.11.2021 01:04
Kayseri'de nefes borusunda kitle tespit edilen vatandaş, uçak ambulansla İstanbul'a nakledilerek tedavi altına alındı.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) nefes darlığı şikayetiyle tedavi gören Hasan K.'nın yapılan tetkiklerinde nefes borusunda kitle tespit edildi.

Durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi üzerine uçak ambulans Kayseri'ye gönderildi.

Hasan K., uçak ambulansla vakit kaybedilmeden İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Hasan K.'nın nefes borusuna stent takılacağı öğrenildi.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hastanın imdadına uçak ambulans yetişti
Hastanın imdadına uçak ambulans yetişti
Kayseri’de yangın paniği
Kayseri'de yangın paniği
Türk jetleri KKTC semalarında
Türk jetleri KKTC semalarında
Çanakkale televizyon kulesi hizmete girdi
Çanakkale televizyon kulesi hizmete girdi
Gelini halk otobüsüyle aldı
Gelini halk otobüsüyle aldı
Ehliyet sınavlarında bir ilk!
Ehliyet sınavlarında bir ilk!
Kılıçlı saldırganın evinde saldırının ipuçları bulundu
Kılıçlı saldırganın evinde saldırının ipuçları bulundu
Şarj kablosu koruyucu nasıl yapılır?
Şarj kablosu koruyucu nasıl yapılır?
O ilimizde görüntülendi! Yaban hayatta...
O ilimizde görüntülendi! Yaban hayatta...
Küçük çocuk ölümden böyle saniyelerle kurtuldu
Küçük çocuk ölümden böyle saniyelerle kurtuldu
Bostancı’da lunaparkta hız treninden düşen kişi yaralandı
Bostancı'da lunaparkta hız treninden düşen kişi yaralandı
Yıllarca türbe diye ziyaret ettiler meğerse…
Yıllarca türbe diye ziyaret ettiler meğerse…
Daha Fazla Video Göster