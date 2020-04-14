14 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kayseri’de apartmana domuz yağı süren kadının ifadesi ortaya çıktı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
14.04.2020

Kayseri’de apartmana domuz yağı süren kadının ifadesi ortaya çıktı

Kayseri’de kocasını ilişki yaşadığı kadından ayırmak için apartmana domuz yağı süren 37 yaşındaki Kezban M.’nin ifadesi ortaya çıktı. Kezban M, eşinin "Bende büyü var, bozdur" talebi üzerine domuz yağını apartmana sürdüğünü ileri sürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tüm Türkiye konuşmuştu! İfadesi ortaya çıktı
Tüm Türkiye konuşmuştu! İfadesi ortaya çıktı
Yumurtayı görünce virüsü unuttular
Yumurtayı görünce virüsü unuttular
Yasağı çiğnediler! Böyle görüntülendiler
Yasağı çiğnediler! Böyle görüntülendiler
Yasağa uymayanları böyle uyardılar
Yasağa uymayanları böyle uyardılar
Virüs günlerinde psikolojimizi nasıl koruyacağız?
Virüs günlerinde psikolojimizi nasıl koruyacağız?
İstanbul'dan güzel haber! Asırlık nine koronayı yendi
İstanbul'dan güzel haber! Asırlık nine koronayı yendi
Koronavirüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı?
Koronavirüs sebebiyle ölen bir kişiden virüs bulaşır mı?
84 yaşındaki anne ve oğlu 4 günde virüsü yendi
84 yaşındaki anne ve oğlu 4 günde virüsü yendi
Koronavirüsü yenen Özyaral yaşadıklarını A Haber'e anlattı
Koronavirüsü yenen Özyaral yaşadıklarını A Haber'e anlattı
Bilim Kurulu üyesi Özlü'nün duygusal anları
Bilim Kurulu üyesi Özlü'nün duygusal anları
Haydar Baş koronavirüs nedeniyle vefat etti
Haydar Baş koronavirüs nedeniyle vefat etti
Sokağa çıkanlara hayalet şoku!
Sokağa çıkanlara "hayalet" şoku!
Daha Fazla Video Göster