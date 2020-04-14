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Kayseri’de apartmana domuz yağı süren kadının ifadesi ortaya çıktı
Kayseri’de kocasını ilişki yaşadığı kadından ayırmak için apartmana domuz yağı süren 37 yaşındaki Kezban M.’nin ifadesi ortaya çıktı. Kezban M, eşinin "Bende büyü var, bozdur" talebi üzerine domuz yağını apartmana sürdüğünü ileri sürdü.
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