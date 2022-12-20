Kayseri’de 400’den fazla fosil bulundu! 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

Kayseri'de bir süredir devam eden arkeolojik kazılarda aslan kafatası bulundu. Bilim insanların fosilin 7,5 milyon yıllık olduğunu belirtti. Kazılarda elde edilen bilgiler bölgenin tarihine ışık tutmayı sürdürüyor.

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