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Kayseri’de 400’den fazla fosil bulundu! 7,5 milyon yıllık aslan kafatası bulundu

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 16:00
Kayseri'de bir süredir devam eden arkeolojik kazılarda aslan kafatası bulundu. Bilim insanların fosilin 7,5 milyon yıllık olduğunu belirtti. Kazılarda elde edilen bilgiler bölgenin tarihine ışık tutmayı sürdürüyor.
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