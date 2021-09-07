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Kayseri-Niğde karayolunda korkunç kaza! İşçi minibüsü ve TIR çarpıştı | Olay yerinden ilk görüntüler

DHA
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Giriş: 07.09.2021 21:07
Kayseri-Niğde karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5'i ağır 18 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

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