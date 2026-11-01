Anadolu'nun şirin ilçesi Hadim! Tarihi, doğası ve gelenekleriyle dikkat çekiyor

A Haber'in Modern Şehirler programı bu hafta Konya'nın Hadim ilçesine konuk oldu. Anadolu'nun köklü kültürünü yaşatan Hadim; tarihi dokusu, doğal güzellikleri, gelenek ve görenekleriyle dikkat çekiyor. Kadınların imece usulü ekmek pişirdiği, Yörük ve Anadolu mutfağının yaşatıldığı ilçede birlik ve beraberlik kültürü de ön plana çıkıyor. Göksu Şelalesi ise ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Ekibimiz Hadim'in tarihini, doğasını ve günlük yaşamını sizler için görüntüledi.