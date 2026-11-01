Türkiye büyüdü, insan yalnızlaştı! Modern hayat toplumsal bağlarımızı nasıl değiştirdi?

Türkiye, son 25 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan teknolojiye kadar birçok alanda büyük değişim yaşadı. Milyonlarca insan yeni imkanlara kavuşurken geniş aile yapısı, mahalle kültürü ve dayanışma ilişkileri de dönüşüme uğradı. Dijital dünyanın etkisiyle artan kıyaslama kültürü ve yalnızlık hissi, yeni bir soruyu gündeme getirdi: İmkanlarımız artarken toplumsal bağlarımız zayıfladı mı? Konuya ilişkin detaylar, A Haber'in analiz haberinde ele alındı.