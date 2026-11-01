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Siber Güvenlik Başkanlığına yeni yetki! Mevcut şirketlere ortak olabilecek
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Siber Güvenlik Başkanlığına yeni yetki! Mevcut şirketlere ortak olabilecek

Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki kapasitesini güçlendirmek amacıyla önemli bir düzenlemeye gidildi. Siber Güvenlik Başkanlığının yetkileri genişletildi. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlığa, görev alanıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş şirketlere ortak olma ve bu şirketleri devralma yetkisi verildi. Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yeni düzenlemenin Türkiye'nin siber güvenlik teknolojileri açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

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