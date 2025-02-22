Kayseri beyaz örtü altında! Soğuk havada hayvan bakımı zorlaşıyor

Soğuk havanın etkisini aldığı şehirlerimizden Kayseri’de beyaz örtü ile kaplandı. Kırsal kesimde hem insanların yaşamı hem de hayvanların bakımı zorlaşıyor. Peki kış şartlarında kırsal kesimlerde yaşam nasıl oluyor? A Haber muhabiri Yağmur Aksu sizler için araştırdı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN