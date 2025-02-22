22 Şubat 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kayseri beyaz örtü altında! Soğuk havada hayvan bakımı zorlaşıyor
Soğuk havanın etkisini aldığı şehirlerimizden Kayseri’de beyaz örtü ile kaplandı. Kırsal kesimde hem insanların yaşamı hem de hayvanların bakımı zorlaşıyor. Peki kış şartlarında kırsal kesimlerde yaşam nasıl oluyor? A Haber muhabiri Yağmur Aksu sizler için araştırdı. İşte tüm detaylar…