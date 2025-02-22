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Kayseri beyaz örtü altında! Soğuk havada hayvan bakımı zorlaşıyor

Kayseri beyaz örtü altında! Soğuk havada hayvan bakımı zorlaşıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 09:56
Soğuk havanın etkisini aldığı şehirlerimizden Kayseri’de beyaz örtü ile kaplandı. Kırsal kesimde hem insanların yaşamı hem de hayvanların bakımı zorlaşıyor. Peki kış şartlarında kırsal kesimlerde yaşam nasıl oluyor? A Haber muhabiri Yağmur Aksu sizler için araştırdı. İşte tüm detaylar…
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Kayseri beyaz örtü altında! Soğuk havada hayvan bakımı zorlaşıyor
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