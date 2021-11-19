Kayıp kardeşlerden kahreden haber! İznik Gölü’nde cesetleri bulu

Bursa’da ailelerine “İznik Gölü’nde intihar edeceğiz” diyerek ortalıktan kaybolan iki erkek kardeşin cansız bedenleri İznik Gölü’nde bulundu. Sabahın erken saatlerinde göle giden dalgıç polisler 2 kardeşin cesedini gölün dibinde buldu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşadığı öğrenilen Hasan Karacan (34) il Hüseyin Karacan (31) adlı kardeşler, yakınlarının söylemlerine göre, İznik Gölünde intihar edeceklerini belirterek ortadan kayboldu.

TÜM GECE İZLERİ SÜRÜLDÜ

Uzun süre iki kardeşe ulaşamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova'dan dalgıç polis ve AFAD ekipleri ile birlikte gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı.

GÖLÜN DİBİNDE YAN YANA…

Gece geç saatlere kadar devam eden aramalar bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Sahil Güvenlik ekiplerinin termal ısıya duyarlı sistemlerle yaptığı yer tespiti sonrası bölgede göle giren dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde yan yana buldu.

Kıyıya çıkarılan cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.