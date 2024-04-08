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Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler! Teneke, huni gibi 200’e yakın eşya yapıyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 08.04.2024 16:30
Hatay Antakya'da yaşayan 68 yaşındaki teneke ustası Mustafa Gürler, babası vefat edince işin başına geçti. Çocukken mesleğe adım atan Mustafa usta, ilerlemiş yaşına rağmen kaybolmaya yüz tutan mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. O Türkiye'nin son teneke ustası. Onun hikayesini kendisinden dinliyoruz.
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Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler!
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