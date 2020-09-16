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Kaybolan telefonunun galerisine girince hayrete düştü! Bakın ne fotoğrafı çıktı?
Malezya'da yaşayan Zackrydz Rodzi adlı kişi, kaybolan ve ertesi gün ormanlık alanda bulduğu telefonunun galerisine girdiğinde neye uğradığını şaşırdı! Bakın içinden ne fotoğrafları çıktı? Malezya'da yaşayan Zackrydz Rodzi adlı kişi, kaybolan ve ertesi gün ormanlık alanda bulduğu telefonunun galerisine girdiğinde neye uğradığını şaşırdı! Bakın içinden ne fotoğrafları çıktı?