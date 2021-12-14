Kayakseverlere müjde! Kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu

Kış tatilcilerinin yüzünü güldürecek haber! Bolu’nun rağbet gören kayak merkezi Kartalkaya’da kar yağışı ile yapay karlama makineleriyle kar kalınlığı 35 santimetreye yükseldi.

Türkiye'nin en kritik turizm merkezlerinden biri olan ve iki bin metre rakımda yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, aralıklarla yağan kar ve otellerin kar yapma makinelerinin de desteğiyle pistlerdeki kar kalınlığı 35 santimetreye yükseldi.

SEZON 17 ARALIK'TA AÇILACAK

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan oteller ise 17 Aralık'ta açılacak sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

250 BİN TURİST BEKLİYOR

Kayak sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'ya sezon boyunca 250 bin turistin gelmesi bekleniyor.