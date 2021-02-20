Kayak merkezlerinde son durum! Kayak severler koronavirüs kurallarına uyuyor mu?

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi her alanda kesintisiz şekilde devam ediyor. Tatil döneminde kayak merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Peki kayak merkezlerinde tedbirlere uyuluyor mu? Kayak severler koronavirüs kurallarına uyuyor mu? Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. A haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlardan biri, “İyiyiz burada. Kayak yapmaya geldik. Kayak yapmak çok zevkli ve Erzurum kayak yapmak konusunda Türkiye çapında en iyi pistlere sahip olan yerlerden biri. Pandemi nedeniyle sürekli olarak buraya gelemiyoruz. Pandemiden dolayı otel müşterileri burada var sadece.” dedi.