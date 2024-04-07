07 Nisan 2024, Pazar
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Kavgada bıçaklanan kadın, oğlu ve yeğeni, şüphelinin evine ve otomobiline zarar verdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yaşar S. (53), alacağını istemek için evine gelen Rukiye D. (44) ile oğlu ve yeğenini bıçakla yaraladı. Yaralılar da keser ve taşlarla Yaşar S.'nin evine ve otomobiline zarar verdi. O anlar mahalleli tarafından cep telefonu ile görüntülendi.