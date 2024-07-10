10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Katliamın ve savaşın gölgesinde NATO zirvesi! Rusya ve Ukrayna savaşı ile İsrail’lin Gazze katliamı nasıl sonuçlanacak?
Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılına doğru giderken İsrail’in Gazze’de başlattığı katliamın üzerinden ise neredeyse 9 ay geçti. 3. Dünya Savaşı korkusu hem insanları hem ekonomileri sarmış durumda. Öte yandan Türkiye’de sınır güvenliği için NATO’dan ortak adımlar bekliyor. Savaş ve katliamın gölgesinde NATO zirvesi ABD’de yapılıyor. Peki NATO 3. Dünya Savaşı'nı engeller mi? NATO'nun yeni Rusya planı ne olacak? NATO öncesi Rusya'dan Kiev'e bombardıman ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan ABD'de ne mesaj verecek? Gazze’de katliam yapan İsrail’e baskı kararı alınır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural Jane değerlendirdi.