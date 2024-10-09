09 Ekim 2024, Çarşamba
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Katil Semih Çelik’in annesi konuştu: Çocuğum normal değildi
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu vahşette Semih Çelik'in annesi ATV Haber'e konuştu. Kan donduran vahşetten dakikalar öncesinde oğluyla konuştuğunu hatta yanında Semih Çelik'in ilk katlettiği Ayşenur'un olduğunu da söyledi. Surlarda vahşice katledilen İkbal'in ailesini defalarca uyardığını tüm detaylarıyla ilk kez anlattı.