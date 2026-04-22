Rojin soruşturmasında 382 kişinin DNA'sı alındı! Telefonu Çin'e gönderilecek

Üniversite eğitimi için gittiği Van’da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş soruşturmasında esrar perdesi aralanıyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz çalışmalarda, genç kızın cansız bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edilirken, dosya kapsamında yüzlerce kişinin ifadesine başvuruldu. Türkiye’yi yasa boğan olayda cinayet şüphesi üzerinde durulurken, Rojin’in kayıp olan cep telefonuna dair kritik bir adım atıldı.