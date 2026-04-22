Orta Doğu'da Trump depremi: İsrail şokta! Netanyahu savaş dedi Trump ateşkesi uzattı

Orta Doğu’da sular durulmuyor. İsrail ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi uzatma kararı Tel Aviv’de adeta soğuk duş etkisi yarattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaş mesajları verirken, Washington’dan gelen hamle bölgedeki tüm dengeleri altüst etti. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Tel Aviv’deki son durumu ve İsrail yönetimindeki büyük kafa karışıklığını aktardı.