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Kastamonu'nun Tepeharman köyünde yangın! 10 ev ve bir cami...
Son dakika haberi.. Kastamonu'nun 14 haneli Tepeharman köyünde çıkan yangında 10 ev ve bir cami yandı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.
Kastamonu'nun 14 haneli Tepeharman köyünde çıkan yangında 10 ev ve bir cami yandı.
Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.
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