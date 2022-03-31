31 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kastamonu'da yangın faciası! Canını hiçe sayarak alevlerin arasına daldı
Kastamonu'da bir köyde 7 evin yandığı yangında küle dönen camiden sadece Kur'an-ı Kerimler kurtarılabildi. Yanan camiye girerek Kur'an-ı Kerimleri kurtaran vatandaş, cami imamına teslim etti.