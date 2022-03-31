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Kastamonu'da yangın faciası! Canını hiçe sayarak alevlerin arasına daldı

İHA
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Giriş: 31.03.2022 16:54
Kastamonu'da bir köyde 7 evin yandığı yangında küle dönen camiden sadece Kur'an-ı Kerimler kurtarılabildi. Yanan camiye girerek Kur'an-ı Kerimleri kurtaran vatandaş, cami imamına teslim etti.
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