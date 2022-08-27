27 Ağustos 2022, Cumartesi
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Kastamonu’da akılalmaz olay! Kadınların kavgasında sebze ve meyveler havada uçuştu
Kastamonu’da semt pazarında iki grup kadın arasında çıkan kavgada onlarca sebze ve meyveler havada uçuştu. Çıkan kavgada esnafın ürünleri zarar görürken olayda yaralanan olmadı.