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Kastamonu’da akılalmaz olay! Kadınların kavgasında sebze ve meyveler havada uçuştu

İHA
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Giriş: 27.08.2022 16:59
Kastamonu’da semt pazarında iki grup kadın arasında çıkan kavgada onlarca sebze ve meyveler havada uçuştu. Çıkan kavgada esnafın ürünleri zarar görürken olayda yaralanan olmadı.
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