Kaşıkçı Elması çalındı mı? İşte çalındığı iddia edilen Kaşıkçı Elması

Topkapı Sarayı'nda sergilenen en büyük ve en meşhur elmas olan Kaşıkçı Elması'nın çalındığı iddiaları üzerine Milli Saraylar Daire Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Hep buradaydı. Topkapı Sarayı’nda sergilenen envanterimizde bulunan yaklaşık 200 bin eser var. Bu eserlerin tamamı 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı’mıza bağlandığı zaman 12 ayrı komisyon ile uzmanlardan oluşan ve aynı zamanda üniversitelerimizdeki akademik uzmanlarımızı da bu komisyonlara katarak hepsini tek tek envanterini takip ettik işledik. Bunların tamamının kaydını yaptık. Kaşıkçı Elması ile ilgili son dönemde spekülatif haberler yer almakta. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır asla." dedi.

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