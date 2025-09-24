Kartalkaya davasında tutuklu sayısı 20’ye yükseldi: Duruşma 27 Ekim’e ertelendi

24 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 01:11
Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 2. celsesinin ikinci gününde savcılık esas hakkındaki mütalaasını okudu. Ayrıca savcı, tutuksuz yargılanan 4 sanık hakkında tutuklama talebi istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı süre verilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, Mehmet Salun’un tutuklanmasına, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine hükmederek duruşmayı 27 Ekim tarihine erteledi.
