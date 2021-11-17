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Kartal’da alkollü çift, otomobille kafeye dalıp çalışanlara saldırdı

İHA
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Giriş: 17.11.2021 11:29
Kartal’da alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki bir kafeye daldı. Araçlarını bırakarak uzaklaşan alkollü çift, olay yerine getirdiği bir başka kadını polis ekiplerine sürücü olarak tanıtınca kafe çalışanları iddiaları yalanladı. Duruma sinirlenen alkollü çift kafe çalışanlarına saldırdı. Yaşanan kaza anı ve sürücünün olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre, alkolü olduğu belirtilen araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol üzerindeki otomobile çarptı, ardından bir kafeye daldı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü kendi gibi alkollü olan kız arkadaşını da alarak olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören kafe çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin gelmesiyle kaza yerine yeniden gelen alkollü sürücü, yanında getirdiği bir başka kadını ekiplere araç sürücüsü olarak tanıttı.

Esnaf doğruyu söyleyince saldırıya uğradı

Kafe çalışanları, polis ekiplerine kaza gerçekleştiren sürücünün erkek şahıs olduğunu söyleyince alkollü çift kafe personellerine saldırdı. Yaşanan olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kafede yaklaşık 40 bin lira değerinde maddi hasar oluştu.
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