Kartal bir anda kaptı

Sivas'ta bir kangal ile bakıcısının görüntüleri yürekleri ısıttı. Yurdun başka bir noktasında ise yiyecek arayan yavru vaşak fotokapana yakalandı. Ardahan'da ise bir kartal gökyüzünde uçan drone'u alıp götürdü. İşte hayvanlar aleminden görüntüler...

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