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Kars'ta trafik kazası: 8 yaralı

Kars'ta trafik kazası: 8 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 08:51
Kars'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı. 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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Kars’ta trafik kazası: 8 yaralı
Kars'ta trafik kazası: 8 yaralı
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