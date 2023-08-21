Karne hediyeleri sokakta! Aralarında tavşan bile var... Sahipsiz köpek sorunu nasıl çözülecek?

Pandemi döneminde eve kapananlara arkadaş olan ve çocuklara karne hediyesi diye alınan cins köpekler, sokağa terk edildi. Üretim çiftliklerinin de kapanmasıyla ortada kalan hayvanların sayısı her geçen gün artıyor. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu detayları aktardı.

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