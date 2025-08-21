21 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Karısı tarafından iki yerinden bıçaklandı: Yaralı kocanın tepki dahi vermediği dehşet anı kamerada
Tekirdağ Çorlu’da bir site bahçesinde dehşet yaşandı. H.A. isimli kadın, tartıştığı eşi U.A.’yı bıçakla yaraladı. Karın ve koluna aldığı darbelerle kanlar içinde kalan adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaralı adamın saldırıya tepki vermemesi dikkat çekti. Eşini bıçaklayan kadın polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.