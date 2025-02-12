Karda nasıl yürümeli? Hangi tedbirler alınmalı? Uzman isim A Haber’de anlattı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında yurdun birçok kısmı beyaz örtüye büründü. Tabii kar yağışlarıyla birlikte buzlanmalar meydana geldi. Kaygan zeminlerle birlikte kazalar kaçınılmaz oluyor. Peki buzlu zeminde nasıl yürümek, nelere dikkat etmek gerekiyor? A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Özgül Bozkurt Tuncer cevapları verdi.

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